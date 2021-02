TUI : Les pertes s'aggravent suite à la chute des ventes

(CercleFinance.com) - Le voyagiste allemand, en difficulté, a enregistré une perte fiscale plus importante au cours du trimestre, avec une chute des ventes de 88 %, mais s'attend à ce que les opérations et les réservations commencent à se normaliser d'ici l'été.



La société basée à Hanovre a déclaré que le déploiement des programmes de vaccination devrait soutenir la levée des restrictions de voyage, tout en s'abstenant de publier une guidance pour l'exercice 2021, en invoquant les 'incertitudes importantes' liées à la pandémie.



TUI a enregistré une perte nette de 813,1 millions d'euros, soit 1,36 euro par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 105,4 millions d'euros, soit 0,22 euro par action, un an plus tôt.



Les recettes ont chuté de 88 %, passant à 468,1 millions d'euros, contre 3,8 milliards d'euros pour la même période un an plus tôt.



TUI, qui a réduit ses effectifs de plus d'un tiers, passant de 56 500 à 37 000 employés il y a un an, a déclaré disposer d'une trésorerie et de facilités disponibles de 2,1 milliards d'euros.



