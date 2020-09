TUI : Le point d'activité préoccupe plus qu'il ne rassure

(CercleFinance.com) - TUI progresse péniblement mardi à la Bourse de Londres après le point d'étape réalisé par le groupe de tourisme à l'approche de la clôture de son exercice 2019/2020, à l'occasion duquel il a dévoilé une position de trésorerie jugée délicate.



Vers 10h00, le titre avance de près de 1%, ce qui ne l'empêche pas d'accuser toujours un plongeon de plus de 72% depuis le début de l'année.



Dans un communiqué publié mardi matin, TUI indique n'avoir vendu que 15% de son programme d'été initial en raison des nombreuses annulations de séjours reçues depuis le début de la crise sanitaire, au mois de mars.



Quant à son offre d'hiver, elle a été revue à la baisse pour ne plus correspondre qu'à 40% de ses capacités totales, contre 60% précédemment, afin de tenir compte des restrictions aux déplacements adoptées en Europe depuis la résurgence du virus.



Plus préoccupant, le groupe fait état de liquidités de l'ordre de deux milliards d'euros en date du 20 septembre, contre 2,4 milliards d'euros un mois plus tôt.



'Ceci implique un fort débours de cash, lié aux remboursements des réservations', commentent les analystes d'Oddo BHF, qui espèrent toutefois une normalisation du 'cash burn' au cours des mois à venir étant donné la baisse des capacités.



