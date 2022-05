TUI : 425 millions d'euros levés via placement privé

(CercleFinance.com) - TUI a annoncé mercredi avoir levé 425 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé destiné à réduire le montant de sa dette détenue par l'Etat allemand.



Le groupe de tourisme allemand dit avoir placé avec succès pas loin de 162,3 millions de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



Ces titres ont été placés à un prix unitaire de 2,62 euros, faisant apparaître une décote de près de 4% par rapport au cours de clôture de 2,7 euros hier soir à la Bourse de Francfort.



L'opération se traduira par ailleurs par une augmentation de 10% du nombre d'actions en circulation.



Les analystes soulignent que les fonds vont permettre au groupe de rembourser des prêts consentis pendant la crise par le gouvernement allemand et par la banque allemande de développement KfW.



Le titre TUI coté à la Bourse de Francfort perdait 4,5% en fin de matinée, tandis que celui se négociant à Londres lâchait plus de 11,5%. Sur ces deux places, il recule de moins de 5% depuis le début de l'année.



