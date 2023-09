Triton : L'UE autorise l'acquisition de Caverion

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle de Caverion Oyj (Finlande) par Triton Fund V (Jersey).



Caverion opère dans le domaine de la technologie du bâtiment et de l'installation et de la maintenance de processus industriels, tels que la ventilation, l'énergie, l'automatisation des bâtiments et la sécurité technique.



La Commission a constaté que les activités des parties se chevauchaient sur les marchés de la fourniture de services d'ingénierie dans les domaines de l'électricité, de la ventilation, de l'eau et de l'assainissement dans l'EEE, en particulier en Suède et en Norvège.



Elle a toutefois conclu que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure des marchés en cause et de l'existence d'un nombre suffisant d'autres prestataires de services crédibles.



