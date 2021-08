Triton : L'UE autorise l'acquisition de Bergman Clinics

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Bergman Healthcare Clinics des Pays-Bas par le groupe Triton de Jersey.



Bergman Clinics exploite des cliniques spécialisées aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Norvège et en Allemagne. L'une des sociétés du portefeuille de Triton, Aleris Group, est active dans la fourniture de services ophtalmologiques en Suède et en Norvège.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné son impact limité sur les marchés en cause.



