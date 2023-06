Triton : L'acquisition par Brookfield Corp. autorisé par l'UE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition de Triton International Limited ('Triton') - une société des Bermudes - par le canadien Brookfield Corporation ('Brookfield').



Pour rappel, Triton est une société active dans l'acquisition, la location, la relocation et la vente ultérieure de conteneurs intermodaux et de châssis porte-conteneurs pour le transport maritime.



Brookfield est un propriétaire et exploitant mondial d'actifs immobiliers dans tous les secteurs, notamment les énergies renouvelables et la transition, les infrastructures, le capital-investissement, l'immobilier, le crédit et les solutions d'assurance.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements entre les activités des entreprises.



