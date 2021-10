Travelers : Le consensus aisément battu, en dépit d'Ida

(CercleFinance.com) - L'assureur américain Travelers a annoncé mardi un bénéfice trimestriel bien supérieur aux attentes de Wall Street, la hausse de ses primes ayant plus que compensé l'augmentation des pertes liées aux catastrophes naturelles.



Travelers, l'une des 30 valeurs à figurer sur l'indice Dow Jones, a vu ses primes augmenter de 7% à plus de 8,3 milliards de dollars au troisième trimestre, une progression qui a concerné l'ensemble de ses trois branches d'activité. .



Sur les trois mois écoulés, le bénéfice net de la compagnie a pourtant reculé de 20%, passant à 662 millions de dollars contre 827 millions de dollars un an plus tôt.



Ce recul s'explique principalement par les 501 millions de dollars de pertes comptabilisées au titres des catastrophes naturelles, pour l'essentiel dues au passage de l'ouragan Ida.



Ramené par action, le profit 'core' (de base) s'établit toutefois à 2,60 dollars. Sur cette base, les analystes ne s'attendaient qu'à un BPA moyen de 1,67 dollar.



Lors des transactions avant l'ouverture de Wall Street, l'action Travelers grimpait de 2,6%. A la clôture de lundi, le titre affichait un gain de plus de 8% depuis le début de l'année, contre une hausse de 15% pour le Dow.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.