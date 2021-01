Travelers : Hausse de moitié du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Travelers publie un bénéfice net en hausse de moitié à 1,31 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 5,10 dollars par action, un BPA dépassant largement l'estimation moyenne des analystes.



La compagnie d'assurance fait état d'une progression de 3% de ses primes souscrites nettes, à près de 7,3 milliards de dollars, et d'une amélioration de son ratio combiné sous-jacent, en réduction de 3,4 points à 88,7%.



'Cela porte le rendement de base des capitaux propres pour l'ensemble de l'exercice à plus de 11%, un résultat formidable dans un environnement économique et opérationnel difficile', souligne le groupe new-yorkais.



