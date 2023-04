Travelers : Dividende accru de 8% avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Travelers annonce que son conseil d'administration a décidé une augmentation de 8% du dividende trimestriel, à un dollar par action, et autorisé des rachats d'actions supplémentaires pour cinq milliards de dollars.



La compagnie d'assurance a engrangé un bénéfice des activités de base de 970 millions de dollars pour son premier trimestre 2023, soit un BPA en repli de 3% à 4,11 dollars, sous l'effet notamment d'une augmentation des pertes liées aux catastrophes naturelles.



Travelers affiche néanmoins des primes nettes souscrites record à près de 9,4 milliards de dollars, en hausse de 12% en comparaison annuelle, avec une croissance dans ses trois segments (assurances entreprises, obligations et spécialités, particuliers).



