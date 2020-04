Travelers : Consensus manqué au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Travelers Companies annonce un bénéfice net ajusté en baisse de 10% à 676 millions de dollars sur le premier trimestre 2020, soit 2,62 dollars par action, là où les économistes anticipaient en moyenne une quinzaine de cents de plus.



L'assureur a souffert de pertes sur catastrophes de 333 millions de dollars, contre 193 millions un an auparavant, ainsi que de charges nettes de 86 millions liées au Covid-19 et à ses effets sur le plan économique.



Travelers a enregistré des primes nettes souscrites en croissance de 4% à près de 7,35 milliards de dollars sur la période, tandis que son ratio combiné sous-jacent s'est contracté de 0,3 point de pourcentage à 91,3%.





