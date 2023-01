Travelers : Chute de 35% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Confirmant son annonce préliminaire, Travelers Companies publie, pour le quatrième trimestre 2022, un BPA des activités de base en baisse de 35% à 3,40 dollars, ainsi qu'un rendement des capitaux propres de base en repli de 7,5 points à 12,3%.



Ces résultats ont été grevés par l'augmentation des pertes liées aux catastrophes, avec la tempête hivernale qui a touché l'Amérique du Nord fin décembre, mais aussi par un gain de souscription sous-jacent plus faible et par une baisse des revenus nets de placements.



A plus de 8,8 milliards de dollars, ses primes nettes souscrites ont augmenté de 10%, tirées par ses divisions d'assurance aux entreprises (+11%) et aux particuliers (+13%). A 91,4%, son ratio combiné sous-jacent s'est accru de 2,7 points.



