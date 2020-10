Travelers : BPA un peu meilleur que prévu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Travelers publie un bénéfice net plus que doublé (+109%) à 827 millions de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 3,23 dollars par action, là où les économistes n'anticipaient en moyenne que près de 3,10 dollars.



La compagnie d'assurance fait état d'une progression de 3% de ses primes souscrites nettes, à près de 7,8 milliards de dollars, et d'un revenu d'investissement net plus élevé (566 millions de dollars après impôts), mais de pertes sur catastrophes plus importantes.



Travelers ajoute que son ratio combiné sous-jacent s'est amélioré, avec une réduction de 2,6 points à 91,5%, et que son retour sur capitaux propres s'est accru à 12,1%, contre 6,2% au troisième trimestre 2019.



