Travelers : Bénéfice trimestriel inférieur aux attentes

Le groupe d'assurance américain Travelers a fait état mardi de résultats supérieurs aux attentes des analystes, malgré des coûts records liés aux catastrophes pour un premier trimestre.



Le spécialiste de l'assurance de dommages, qui cote sur le Dow Jones, a vu son bénéfice net a augmenter à 733 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit 2,87 dollars par action, contre 600 millions, ou 2,33 dollars l'action, sur la même période de 2020.



Ce résultat tient compte d'une perte record de 835 millions de dollars liée aux catastrophes sur le premier trimestre, à comparer avec un coût de seulement 333 millions de dollars un an plus tôt.



Le bénéfice par action 'de base' (core) ressort lui à 2,73 dollars, dépassant nettement le consensus qui s'était établi à 2,46 dollars.



Les primes souscrites nettes ont augmenté de 2% pour atteindre 7,5 milliards de dollars sur le trimestre.



Le ratio combiné, un indicateur-clé qui permet de comparer les primes encaissées avec la somme des coûts, s'est dégradé à 96,6% contre 95,5% tout en restant sous le seuil de 100, ce qui traduit une activité bénéficiaire.



Lors des transactions avant l'ouverture de Wall Street, l'action Travelers gagnait 0,8%.



A la clôture de lundi, le titre affichait un gain de plus de 10% depuis le début de l'année, une hausse globalement en ligne avec celle de l'indice S&P 500.



