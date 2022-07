Travelers : Baisse du bénéfice avec les catastrophes

(CercleFinance.com) - L'assureur américain Travelers a fait état jeudi d'une baisse de ses résultats sur le deuxième trimestre du fait de l'augmentation des coûts engendrés par les catastrophes naturelles.



Le groupe new-yorkais dit avoir dégagé sur les trois mois écoulé un bénéfice de base ('core') de 625 millions de dollars contre 879 millions de dollars un an auparavant, soit un repli de 29%.



Son bénéfice net trimestriel a atteint 551 millions de dollars, soit 2,27 dollars par action, contre 934 millions (3,66 dollars par action) au deuxième trimestre 2021.



Sur cette base, les analystes financiers prévoyaient en moyenne un bénéfice par action (BPA) de 1,97 dollar.



Les pertes avant impôts liées aux catastrophes, nettes de réassurance, ont totalisé 746 millions de dollars, essentiellement en raison des récents épisodes de tempêtes et de grêles qui ont frappé les Etats-Unis.



Le ratio combiné, le rapport entre les indemnités versées et les primes encaissées qui permet de mesurer la rentabilité au sein du secteurs, s'est dégradé à 98,3% contre 95,3% un an plus tôt.



Pour mémoire, un ratio combiné supérieur à 100% traduit une activité déficitaire.



Conformément à ses habitudes, Travelers, l'une des 30 valeurs de l'indice Dow Jones, n'a pas fourni de prévisions.



En cotations avant-Bourse, l'action Travelers - qui a progressé d'environ 1% cette année alors que le Dow s'inscrit en net repli - affichait un recul de 0,7% jeudi matin.



