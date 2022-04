Traton : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Traton recule de plus de 2% à Francfort, pénalisé par des propos de Stifel qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' sur le titre du constructeur allemand de véhicules utilitaires, avec un objectif de cours ramené de 32 à 18 euros.



'Nous nous attendons à un faible début d'année avec un EBIT de MAN à l'équilibre et une marge de Scania en retrait séquentiel, du fait d'un manque de composants et de vents contraires sur les coûts', affirme le broker avant les résultats du premier trimestre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.