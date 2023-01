Trakx : Lancement d'une nouvelle gamme d'indices

(CercleFinance.com) - La fintech Trakx, plateforme proposant des indices thématiques sur actifs numériques, enregistrée auprès de l'AMF, annonce le lancement d'une nouvelle gamme d'indices à destination des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients.



Cette nouvelle gamme a été conçue pour répondre à la demande des investisseurs fortunés souhaitant être exposés au marché des cryptos via des produits offrant différents niveaux de risques: Trakx a ainsi lancé Trakx Prudent, Trakx Équilibré et Trakx Dynamique.



'Ces indices offrent le même niveau de sécurité, de liquidité et de conformité que les autres produits', précise la société, ajoutant que sa plateforme Trakx.io propose actuellement 18 indices à ses clients.



Selon Trakx, permettre aux investisseurs de sélectionner l'exposition au risque qu'ils souhaitent entre Prudent, Équilibré et Dynamique apporte une nouvelle flexibilité dans l'allocation risque de ses indices.



'Le lancement de nouveaux indices diversifiés, ainsi que d'un tracker bitcoin, nous permet ainsi de poursuivre nos projets entamés en 2022', déclare Lionel Rebibo, PDG et co-fondateur de Trakx.



