Toyota : Yaris reste la voiture la plus produite en France

(CercleFinance.com) - La Toyota Yaris est restée la voiture la plus produite en France en 2021, tous modèles et toutes marques confondus selon les données du cabinet Inovev.



Le site Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) d'Onnaing-Valenciennes, situé dans les Hauts-de-France, a ainsi produit 156 464 Toyota Yaris en 2021. Le site accueille depuis juillet dernier la production d'un deuxième véhicule, la Yaris Cross, le nouveau SUV urbain de la marque.



' La production de la quatrième génération de Yaris et celle de la Yaris Cross ont généré un investissement de 400 millions d'euros et l'embauche de 700 collaborateurs supplémentaires en CDI. Toyota a investi au total plus de 1,5 milliard d'euros dans son site qui emploie aujourd'hui près de 5 000 personnes (dont 3 616 CDI, 945 CDD, 331 intérimaires) ' indique le groupe.







