Toyota : Yaris Cross, modèle le plus produit en France en 2022

(CercleFinance.com) - Toyota rapporte que la Toyota Yaris Cross est devenue la voiture la plus produite en France en 2022, tous modèles et marques confondus, d'après données du cabinet Inovev.



Le site Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) d'Onnaing-Valenciennes, situé dans la région Hauts-de-France, a produit 161 508 Yaris Cross en 2022

Au total 255 584 véhicules ont été produits en 2022 par TMMF avec la Yaris 4èmegénération et la citadine de la marque Mazda.



C'est le deuxième plus important volume de production depuis les débuts du site en 2001, précise le constructeur.





