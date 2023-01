Toyota : Volume de production pour l'année 2023

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce actuellement un volume de production avec un plafond de 10,6 millions d'unités pour 2023.



Toyota a apporté un certain nombre de modifications à son plan de production en raison de pénuries d'approvisionnement en pièces telles que les semi-conducteurs.



' Comme l'année précédente, l'impact des pénuries de pièces telles que les semi-conducteurs reste incertain. Ainsi, nous avons défini un volume de production de référence avec une fourchette de fluctuation du risque à la baisse d'environ 10% ' indique le groupe.



' Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos fournisseurs à l'avance pour réduire autant que possible l'impact des fluctuations dans nos activités de production ' rajoute Toyota.



