Toyota : Vers une légère hausse de la production mensuelle

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que sa production mondiale devrait atteindre 850 000 unités (environ 250 000 unités au Japon et 600 000 unités à l'étranger) en septembre.



Le mois dernier, le constructeur avait indiqué tabler sur une production mensuelle moyenne de 850 000 unités d'août à octobre.



Désormais, Toyota ajuste à la hausse sa production mondiale entre septembre et novembre et table sur une production mensuelle moyenne de 900 000 unités.



Toyota indique avoir assuré ses approvisionnements en pièces et en personnel ainsi que les capacités de ses fournisseurs.



Sur l'ensemble de l'exercice, la prévision de production reste inchangée à environ 9,7 millions d'unités.





