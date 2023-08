Toyota : Vers une collaboration avec la ville de Jyväskylä

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que la ville de Jyväskylä (Finlande), Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) et Toyota Mobility Foundation (TMF) ont signé une lettre d'intention (LOI) en vue d'une collaboration future.



L'objectif de cette première étape est de permettre aux trois parties d'identifier des initiatives conjointes à court et moyen/long terme qui contribueront à la réalisation d'une société neutre en carbone, durable et diversifiée, organisée autour d'un nouveau centre de développement TGR-WRT à établir à Jyväskylä.



Le nouveau centre de développement TGR-WRT jouera non seulement un rôle central dans le fonctionnement des activités du WRC, mais sera également une nouvelle base pour le développement de voitures en Europe.



Le centre de développement visera également à réduire le CO2 émis par l'ensemble des activités WRC de TGR-WRT grâce à des initiatives de décarbonation et de réduction des émissions développées avec la ville de Jyväskylä et TMF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.