Toyota : Ventes mondiales en hausse de 19.2% en septembre

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que les ventes totales du groupe ont atteint 907 813 unités en septembre 2022, en hausse de 19,2% par rapport à septembre 2021.



Entre septembre 2021 et septembre 2022, les ventes mondiales de la marque Toyota ont augmenté de 17,9% (à 825 559 unités), tout comme celles de Daihatsu (+45,4%, à 69 670 unités) tandis que les ventes de Hino reculent de 8,7%, à 12 584 unités.



Le groupe a aussi vu sa production augmenter de 72,1% entre septembre 2021 et septembre 2022, à 1 037 194 unités produites. La marque Toyota a produit 887 733 véhicules (+73,2%), devant Daihatsu (134 593 véhicules produits, +78,3%) tandis que la production augmente de 0,7% chez Hino avec 14 868 unités.



Enfin, les exportations ont augmenté de 104,6%, à 173 747 unités, avec une hausse des exportations chez Toyota (+111,7%, à 168 200 unités) et chez Hino (+1,2%, à 5547 unités).



