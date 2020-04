Toyota : Va repasser à 2 équipes de production à Valenciennes

(CercleFinance.com) - Le site de Toyota à Valenciennes repassera à 2 équipes de production à compter du lundi 4 mai 2020.



' Après l'expérience concluante des premiers jours de production, cette deuxième équipe marque une nouvelle étape pour l'entreprise dans sa stratégie d'une reprise progressive ' indique le groupe.



Le jeudi 23 avril, TMMF Toyota Valenciennes a repris sa production avec une seule équipe de jour (7h -14h50). Cette organisation a permis à l'ensemble des agents de production de prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place sur le site et dans les ateliers et ce à tour de rôle sur 6 jours de travail.



' La priorité reste avant tout d'assurer, dans la durée, le bon respect des mesures mises en place avec des comportements adaptés. La progressivité de notre reprise d'activités est le reflet de cette priorité ' a déclaré Luciano Biondo, président de TMMF.



