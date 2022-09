Toyota : Va investir 730 MdsY pour la fourniture de batteries

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a décidé d'investir jusqu'à 730 milliards de yens (environ 5,6 milliards de dollars) au Japon et aux États-Unis dans la fourniture de batteries automobiles pour les véhicules électriques à batterie (BEV).



Avec cet investissement, Toyota a l'intention d'augmenter sa capacité de production de batteries au Japon et aux États-Unis jusqu'à 40 GWh.



Au Japon, un total d'environ 400 milliards de yens sera nouvellement investi dans l'usine Himeji de Prime Planet Energy & Solutions (PPES) et dans les usines et les biens de Toyota.



Aux États-Unis, environ 325 milliards de yens (environ 2,5 milliards de dollars) seront nouvellement investis dans Toyota Battery Manufacturing, Caroline du Nord.



