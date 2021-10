Toyota : Va investir 3,4 Mds$ dans les batteries aux USA

(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé aujourd'hui un investissement de 380 milliards de yens (soit environ 3,4 Mds$) dans les batteries automobiles aux États-Unis, jusqu'en 2030.



Cet investissement vise à développer et à localiser la production de batteries automobiles aux Etats-Unis, y compris les batteries destinées aux véhicules électriques.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un investissement global de 13,5 Mds$ annoncé le mois dernier par le constructeur, dédié au développement et à la production de batteries.



Dans ce contexte, Toyota Motor North America annonce la création d'une nouvelle société et la construction d'une usine de batteries automobiles avec Toyota Tsusho aux États-Unis. Le projet devrait être soutenu par un investissement de 1,29 Md$ jusqu'en 2031, avec un début de production prévu pour 2025.



