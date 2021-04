Toyota : Va équiper un train à pile à combustible

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe va équiper un train prototype de modules de pile à combustible. ' Le bloc d'alimentation à hydrogène permettra de faire rouler les trains sans émissions ni caténaires ' indique le groupe.



Toyota a récemment annoncé la commercialisation de modules de pile à combustible (PAC) prêts à l'emploi afin de promouvoir l'usage de l'hydrogène, premier pas vers la neutralité carbone et une société hydrogène.



La division Fuel Cell Business de Toyota Motor Europe (TME) va fournir et intégrer des modules PAC dans un prototype de train zéro émission.



Selon Thiebault Paquet, Directeur de la division Fuel Cell Business chez Toyota Motor Europe : ' Cette énergie a un rôle important à jouer dans la décarbonation des chemins de fer européens, et nous nous réjouissons d'intégrer les modules PAC Toyota au bloc d'alimentation Fuel Cell Hybrid Power Pack '.



