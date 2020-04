Toyota : Va créer Toyota Green Energy

(CercleFinance.com) - Toyota, Chubu Electric Power et Toyota Tsusho Corporation ont conclu un accord en vue de créer Toyota Green Energy. Cette nouvelle société captera et exploitera des énergies renouvelables au Japon et fournira au groupe Toyota l'électricité ainsi produite.



L'électricité verte issue de cette exploitation devrait réduire à l'avenir les émissions de CO2 de ses sites - industriels notamment - afin de soutenir l'émergence d'une société bas carbone.



' À l'avenir, Toyota Green Energy produira une énergie durable et compétitive en appliquant des pratiques de gestion durable via la réduction des coûts, la prolongation des installations existantes et leur remplacement ' indique le groupe.



