Toyota : Une voiture à hydrogène liquide prend la piste

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que sa GR Corolla H2 à hydrogène liquide a participé aux 24 Heures de Fuji, devenant ainsi la première voiture au monde fonctionnant à l'hydrogène liquide à participer à une compétition.



Depuis mai 2021, Toyota est engagé en compétition au Japon avec une GR Corolla H2 Concept similaire mais utilisant de l'hydrogène gazeux. Le passage à l'hydrogène liquide est un grand pas en avant dans le développement, rendant la voiture plus compétitive.



'L'hydrogène liquide rend également les arrêts aux stands plus rapides et plus efficaces, car le ravitaillement en carburant peut être effectué dans les stands, comme les véhicules à essence', indique le constructeur.



Le moteur reste le même que lorsque le véhicule fonctionnait à l'hydrogène gazeux, ajoute Toyota.





