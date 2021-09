Toyota : Une Corolla à hydrogène sur la piste de Suzuka

(CercleFinance.com) - Ce week-end, Toyota a engagé une Corolla H2 à moteur hydrogène au départ des 5h de Suzuka (Japon), l'une des épreuves d'endurance du championnat de Super Taikyu Series 2021.

Courant sous les couleurs d'ORC Rookie, la Corolla H2 a parcouru 358 boucles du tracé nippon.



La Corolla H2 était alimentée par de l'hydrogène en provenance d'Australie, et importé grâce à une association tripartite entre Kawasaki Heavy Industries, Iwatani et Electric Power Development (J-Puissance).



A compter de 2030, Toyota prévoit de transporter 225 000 tonnes d'hydrogène depuis l'Australie en tant que chaîne d'approvisionnement commerciale à grande échelle.



A travers le développement de son moteur, le constructeur compte contribuer à une mobilité neutre en carbone, indique-t-il.



