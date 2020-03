Toyota : Un nouveau type de pulvérisateur de peinture

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce avoir développé un nouveau type de pulvérisateur de peinture où l'air cède place à l'électricité statique. Il remplace les pulvérisateurs à air classiques utilisés pour peindre les carrosseries automobiles.



' Premier de son genre au monde, ce pulvérisateur sans air de conception affiche un rendement d'application supérieur à 95 % (c'est-à-dire la quantité de peinture qui adhère à la carrosserie, par rapport à la quantité pulvérisée). Il s'agit donc d'un record absolu, le rendement habituel étant d'environ 60 à 70 % ' indique le groupe.



L'adoption par le groupe Toyota du pulvérisateur sans air pour les opérations de peinture devrait permettre d'abaisser les émissions de CO2 d'environ 7 %.



De plus, cette nouvelle technique pourrait réduire la taille du dispositif de récupération situé à la base de la cabine de peinture (l'enceinte de pulvérisation). Par conséquent, les chaînes de peinture pourront être plus compactes à l'avenir.



