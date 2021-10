Toyota : Un nouveau pilote rejoint l'équipe en WRC

(CercleFinance.com) - Toyota annonce l'arrivée du jeune pilote finlandais Esapekka Lappi au sein de l'équipe Toyota Gazoo Racing qui participera à la saison 2022 du championnat du monde des rallyes (WRC).



Esapekka Lappi partagera sa voiture au cours de la saison avec le septuple champion du monde français, Sébastien Ogier, qui reste fidèle à l'équipe tout en prenant un peu de recul avec la compétition



Par ailleurs, Evans et Rovanperä sont confirmés et partiront à la conquête des titres mondiaux au volant de la nouvelle voiture hybride Rally1.





