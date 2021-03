Toyota : Un nouveau directeur du marketing, en France

(CercleFinance.com) - Toyota annonce la nomination de Luca Neyrozen tant que directeur marketing de Toyota France à compter du 1eravril 2021. Il sera notamment chargé de faire de Toyota la marque de mobilité la plus électrifiée en France, annonce le constructeur.



Luca Neyroz succédera àLudovic Billietqui rejoint Toyota Motor Europe pour devenir General Manager des véhicules des segments A, B et D, à la Direction du Produit et du Marketing.



Diplômé de l'EFAP en Marketing et Communication,Luca Neyroza entamé sa carrière en agence de publicité à Londres et Bruxelles avant d'intégrer Toyota Motor Europe en 2012, en tant que General Manager Communication et Marque.



Depuis 2018, Luca Neyroz était Responsable Product Planning & Marketing Management, contribuant au renouvellement de la gamme avec les lancements européens des nouveaux modèles Toyota.





