Toyota : Un générateur électrique nomade avec Honda

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation et Honda vont tester un générateur électrique nomade appelé Moving e.



' Composé d'un bus à pile à combustible capable d'emporter une grande quantité d'hydrogène, de dispositifs nomades de production de courant et de batteries portatives, ce système doit pouvoir fournir de l'électricité n'importe où et n'importe quand ' précise le groupe.



Toyota et Honda ont uni leurs technologies en créant un générateur électrique mobile pour l'alimentation électrique d'un événement particulier.



