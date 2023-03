Toyota : Transfère une unité de production en Russie à NAMI

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir qu'à la suite de la fermeture de ses activités de fabrication à Saint-Pétersbourg en septembre 2022, son usine de production de véhicules va être transférée à NAMI à compter de ce 31 mars.



Le constructeur nippon précise que NAMI est une entreprise unitaire d'État fédéral russe connue sous le nom ' d'Institut central de recherche scientifique pour l'automobile et les moteurs automobiles '.



L'accord comprend le transfert intégral de la propriété des bâtiments et des terrains de l'usine, ajoute Toyota.



Pour rappel, le 16 mai 2022, Renault avait pris une décision similaire en cédant sa participation de 67,69% dans Avtovaz à NAMI.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.