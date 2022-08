Toyota : Teste une Yaris à combustion hydrogène en Belgique

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a annoncé avoir testé une Toyota GR Yaris équipée d'un moteur à combustion hydrogènelors d'une démonstration effectuée à l'occasion de la neuvième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) à Ypres, en Belgique.



Pour le constructeur, il s'agissait de tester un véhicule à hydrogène en cours de développement sur des routes autres que celles du Japon.



La GR Yaris a ainsi servi de voiture d'essai et a couru devant une voiture de sécurité ayant pour fonction de confirmer les conditions de sécurité de l'étape avant le lancement de la 11e spéciale.



'Nous avions également sur place une (Toyota) Mirai (véhicule électrique à pile à combustible) servant de générateur d'énergie, et je crois qu'outre l'engagement d'une voiture à moteur à hydrogène, cela nous a permis de mettre l'accent en Europe sur le potentiel de l'hydrogène comme solution pour atteindre la neutralité carbone', a déclaré le Président de Toyota, Akio Toyoda, qui était au volant du véhicule pendant l'essai.



