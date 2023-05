Toyota : Suspend la vente des véhicules Raize HEV

(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé vendredi avoir découvert que les véhicules Toyota Raize HEV fournis par Daihatsu Motor avaient été incorrectement certifiés lors d'un test dans lequel un poteau ressemblant à un poteau électrique ou un objet similaire est heurté contre le côté du véhicule.



En conséquence, la vente des véhicules Toyota Raize HEV est suspendue à compter d'aujourd'hui.



'Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient et préoccupation que cela pourrait causer à toutes les parties concernées, y compris les clients qui utilisent actuellement ledit véhicule et les concessionnaires', indique le constructeur.



En conséquence, Toyota fait savoir que toutes les sociétés du Groupe ont entamé un réexamen à l'échelle de l'entreprise et une révision approfondie du système de gouvernance.



'Nous travaillerons avec Daihatsu pour régler soigneusement cette question tout en écoutant les voix de ceux qui sont en première ligne', ajoute la firme qui a vendu un total de 56 111 Toyota Raize HEV depuis novembre 2021.



