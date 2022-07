Toyota : Survole le rallye d'Estonie

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que Kalle Rovanperä a remporté sa cinquième victoire sur les six dernières épreuves du Championnat du Monde de rallye.



En faisant monter sa seconde voiture sur la deuxième marche du podium, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team signe un doublé, en dépit des conditions difficiles.



Ce résultat permet à Kalle Rovanperä et à Toyota de renforcer leur avance aux Championnats du Monde des pilotes et des constructeurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.