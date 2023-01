Toyota : Signe une seconde victoire consécutive au Dakar

(CercleFinance.com) - Toyota a remporté une seconde victoire consécutive au Dakar, avec le qatari Nasser Al-Attiyah et son copilote français Mathieu Baumel, pour Toyota Gazoo Racing.



Leurs coéquipiers De Villiers/Murphy et Lategan/Cummings se classent respectivement 4eet 5eau classement général du Dakar 2023.



Le constructeur précise que quatre Toyota Hilux T1+ figurent dans le Top 5 de cette édition du mythique rallye-raid.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.