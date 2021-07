Toyota : Signe une cinquième victoire consécutive en rallye

(CercleFinance.com) - A bord d'une Toyota Yaris WRC, Kalle Rovanperä est devenu, à 20 ans et 290 jours, le plus jeune pilote à remporter une manche du Championnat du Monde des rallyes FIA, à l'occasion du rallye d'Estonie, disputé dimanche 18 juillet.



Il s'agit de la 5e victoire consécutive pour l'équipe Toyota Gazoo Racing World Rally Team qui confirme ainsi son avance en tête du championnat constructeur.



Au volant de la Toyota n°1, Le Français Sébastien Ogier a décroché la 4e place et reste en tête du championnat des pilotes.



