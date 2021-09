Toyota : Services d'autopartage à Lyon, avec Vulog

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un partenariat avec Vulog, spécialiste des technologies de mobilité partagée, Toyota annonce que 200 Yaris hybrides auto-rechargeables ont intégré aujourd'hui la flotte du service d'autopartage Leo&Go au sein de la Métropole de Lyon.



Les utilisateurs pourront bénéficier de ce service à partir de leur smartphone dans l'agglomérationet au-delà : déplacement péri-urbain, départ en week-end, visite d'un proche, travail en dehors de Lyon, etc.



'Cet accord de partenariat avec Vulog reflète la volonté de notre entreprise de construire un monde meilleur, incarnée par notre stratégie de progrès 'Beyond Zero': la mobilité pour tous, respectueuse de l'environnement', a commenté Frank Marotte, président-directeur général de Toyota France.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.