Toyota : Série de mesures visant le marché chinois

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce une série de mesures afin de renforcer son développement des technologies d'intelligence et d'électrification et fournir des véhicules électrifiés compétitifs et agréables aux clients sur le marché chinois, où les véhicules électrifiés deviennent de plus en plus populaires.



Parmi les mesures, Toyota annonce une modification du nom de la société de la plus grande installation de R&D de Toyota en Chine 'Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd.' en 'Centre de R&D pour l'électromobilité intelligente de TOYOTA (China) Co., Ltd. (IEM de TOYOTA)' à compter du 1eraoût.



Par ailleurs, des ingénieurs de trois installations de R&D en Chine font être affectés au projet de développement 'IEM by TOYOTA'.



Le constructeur annonce aussi le renforcement du développement local de tous les véhicules électrifiés (BEV, PHEV, HEV, FCEV) afin d'atteindre la neutralité carbone multivoies.



Toyota mise aussi sur le développement accéléré du groupe motopropulseur électrique avec Denso et Aisin dépassant les ères organisationnelles pour s'associer également à IEM by TOYOTA.



'En promouvant le développement local avec IEM par TOYOTA à la base, nous tenterons de développer et de fournir des produits compétitifs qui peuvent satisfaire les clients chinois à un rythme rapide. En outre, nous chercherons à partager les résultats du développement et les leçons apprises en Chine, non seulement en Chine, mais aussi à l'échelle mondiale', a commenté Tatsuro Ueda, directeur général de la région Chine chez Toyota.



