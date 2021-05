Toyota : Sa solution d'hydrogène a illuminé la Tour Eiffel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du 'Paris de l'hydrogène' -un événement organisé hier soir par Energy Observer - la Tour Eiffel a été illuminée en vert- et la technologie Toyota n'y serait pas étrangère, affirme aujourd'hui le constructeur.



En effet, l'alimentation du monument a été assurée par le générateur GEH2 d'EODev utilisant la technologie de pile à combustible Toyota.



Matt Harrisson, p.d.-g. de Toyota Motor Europe, profite de cet évènement pour rappeler que cette technologie allait jouer 'un rôle clé pour permettre à Toyota d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050'mais aussi pour atteindre la neutralité dans 'l'ensemble de l'écosystème des transports au niveau mondial - dans le secteur automobile mais aussi pour les bus, les poids-lourds, le chemin de fer, l'aviation, le secteur maritime et celui de la production énergétique stationnaire'.



