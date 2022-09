Toyota : S'engage avec Air Liquide pour la mobilité hydrogène

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'événement Nuit Blanche 2022 à Paris du samedi 1er octobre au dimanche 2 octobre, Air Liquide et Toyota mettront à disposition des visiteurs des navettes gratuites Toyota Mirai dernière génération alimentées en hydrogène bas carbone par Air Liquide.



Ces véhicules circuleront entre trois lieux emblématiques de la manifestation : le stade Charléty, l'Hôtel de Ville et la Villette, pour faire découvrir les oeuvres qui y seront installées.



À travers ce dispositif, Air Liquide et Toyota souhaitent faire découvrir la mobilité hydrogène, et montrer que les solutions pour répondre à l'urgence climatique et réussir la transition énergétique existent.



' En proposant ce service, Air Liquide démontre son ambition de mettre au service de la société des solutions qui répondent à la fois à l'urgence climatique et aux besoins de mobilité ', déclare Matthieu Giard, Vice-Président, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant notamment les activités Hydrogène.



' Toyota défend la vision d'une société décarbonée, inclusive et responsable. C'est pourquoi nous avons pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe dès 2030 ', souligne Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.



