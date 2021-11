Toyota : Retour à la normale de la production au Japon

(CercleFinance.com) - Fortement impacté par la pénurie de pièce résultant de la propagation de la Covid à travers le monde, Toyota procède tous les mois depuis l'été à des ajustements de ses plans de production mondiaux.



Pour décembre 2021, le constructeur prévoit la production de 800 000 unités -contre 760 000 en décembre 2020- et indique que grâce à la coopération de ses fournisseurs, ses 14 usines et 28 lignes de production japonaises retrouveront leur activité normale en cette fin d'année, une première depuis sept mois.



Dans ces conditions Toyota maintient son objectif de production de 9 millions d'unités pour l'ensemble de l'exercice.



