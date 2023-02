Toyota : Résultat net part du groupe à -18% sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que ses ventes ont atteint 27 464 milliards de yen au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2023, en hausse de 18% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation a reculé de 17,1% pour s'établir à 2098 milliards de yen et le résultat net part du groupe ressort à 1899 milliards de yen (-18%).



Enfin, le BPA ressort à 138.78 yen au titre des neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2023, contre 166,45 yen un an plus tôt, soit un recul de 16,6%.



Pour l'ensemble de son exercice fiscal 2023 (soit la période du 1er avril 22 au 31 mars 23), Toyota cible des ventes totales de 36 000 milliards de yen (+14,7% par rapport au précédent exercice) ainsi qu'un résultat net part du groupe de 2360 milliards de yen (-17,2%).





