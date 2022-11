Toyota : Réseau d'électricité stockée sur batterie avec Jera

(CercleFinance.com) - Toyota annonce la construction et le lancement du 'premier système de stockage d'énergie large spectre de grande capacité au monde' au sein de sa centrale thermique de Yokkaichi (Japon), en partenariat avec Jera, spécialiste de la production d'électricité.

Mis en service hier, ce dispositif est relié au réseau électrique grand public et repose sur des batteries provenant de véhicules électrifiés (HEV, PHEV, BEV, FCEVs).



Ce nouveau système de stockage de Toyota est doté d'une fonction baptisée 'large spectre', laquelle permet la réutilisation de batteries automobiles présentant d'importantes différences en termes de capacité et de performances, et ce, jusqu'à leur pleine capacité et quel que soit leur degré de détérioration.

JERA et Toyota se sont fixé pour objectif de fournir environ 100000 kWh d'électricité à l'horizon 2025, ce qui permettra non seulement de réduire le coût global du système de stockage d'énergie, mais également de contribuer à la baisse des émissions de CO2.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.