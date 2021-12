Toyota : Projet d'usine de batteries en Caroline du nord

(CercleFinance.com) - Toyota Motor North America a annoncé aujourd'hui avoir choisi l'emplacement de la future usine de batteries automobiles, Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC), de 1,29 milliard de dollars, sur le méga-site Greensboro-Randolph.



Lors de sa mise en service, prévue en 2025, TBMNC disposera de quatre lignes de production, chacune capable de fournir suffisamment de batteries lithium-ion pour 200 000 véhicules. L'idée est d'atteindre six ligne de production à terme.



' L'avenir de la mobilité est l'électrification et le mégasite Greensboro-Randolph est l'endroit idéal pour faire de cet avenir une réalité ', a déclaré Ted Ogawa, directeur général de Toyota Motor North America.





