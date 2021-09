Toyota : Production partiellement stoppée au Japon en octobre

(CercleFinance.com) - Alors que Toyota a présenté la semaine dernière un ' ajustement ' de son plan de production pour septembre et la ' révision ' de son plan de production pour octobre au Japon, le constructeur précise aujourd'hui que l'ensemble de ses 14 usines japonaises et 27 de ses 28 lignes de production nationale seront touchées par des interruptions d'activité en octobre.



Le constructeur a ainsi publié un calendrier détaillé indiquant les jours de fermeture de chacune de ses usines et précisant quels seront les véhicules dont la production sera impactée.



Pour rappel, Toyota se voit contraint d'adapter ses niveaux de production à la baisse à la suite d'une pénurie de pièces causée par la propagation du Covid.





