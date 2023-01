Toyota : Prévoit une production de 750 000 unités en février

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son volume de production mondial prévu pour février devrait être d'environ 750 000 unités (soit environ 300 000 unités au Japon et 450 000 unités à l'étranger).



Le constructeur indique surveiller attentivement l'approvisionnement en semi-conducteurs et autres pièces, et travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs concernés pour envisager toutes les mesures possibles afin de s'assurer de livrer les véhicules à ses clients dans les meilleurs délais.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.