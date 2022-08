Toyota : Présente son Yaris Cross GR Sport

(CercleFinance.com) - Toyota enrichit la gamme de son SUV Yaris Cross avec l'introduction d'une nouvelle version GR Sport. Cette version est inspirée des performances réalisées par Toyota Gazoo Racing dans de nombreux championnats du monde (5 titres en WEC et 2 titres en WRC notamment).



La Yaris Cross GR Sport s'inscrit dans la continuité des actuelles versions GR Sport des Toyota Corolla, Toyota C-HR et Yaris, qui connaissent un grand succès.



La Yaris Cross GR Sport se distingue par de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces à 10 rayons avec une finition brillante.



La carrosserie bénéficie de quelques touches sportives comme un diffuseur arrière inédit, une grille de calandre spécifique avec un motif exclusif ' hot stamp ' noir laqué, et de discrets logos GR.



La Yaris Cross GR sport bénéficie d'un moteur trois cylindres 1,5 litre Hybrid Dynamic Force de Toyota.



Lancée en 2021, la Yaris Cross fut l'une des Toyota les plus vendues en Europe au premier semestre 2022 avec plus de 77 000 unités commercialisées, soit 7,7 % du segment B-SUV et 48 % des ventes de la famille Yaris sur cette période.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.